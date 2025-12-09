Le Togo réinvente son université

Porté par une vision de modernisation, le gouvernement engage depuis plusieurs années un vaste chantier de réformes destiné à hisser l’enseignement supérieur au rang de véritable moteur de transformation nationale.

Les résultats, aujourd’hui visibles, traduisent un changement de paradigme : un enseignement plus moderne, plus ouvert et mieux connecté au marché du travail.

Parmi les avancées majeures, la digitalisation du système universitaire figure en première ligne. Le ministère de l'Éducation nationale souligne que la formation à l'intelligence artificielle et l’usage systématique des outils numériques font désormais partie intégrante des cursus.

Une évolution incontournable dans un monde où la maîtrise des technologies émergentes conditionne l’employabilité. Désormais, “l’université togolaise n’enseigne plus seulement le savoir, elle enseigne aussi l’avenir”, résume un cadre du ministère.

Les universités publiques ont également renforcé leurs partenariats académiques à l’étranger. Ce maillage international touche tant la formation que la recherche, avec des programmes conjoints, des échanges d'expertise et des opportunités accrues pour les étudiants.

« Cette action a redynamisé le système de bourses d’études, en ouvrant davantage de portes aux étudiants togolais », a salué mardi le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Gado Tchangbeni.

Une nouvelle université à Datcha : symbole d’ambition nationale

Autre jalon structurant : le lancement de la construction d’une nouvelle université à Datcha. Une initiative qui vise à élargir l’accès à l’enseignement supérieur et à désengorger les établissements existants.

Cette future institution marque un tournant : « Former plus, former mieux, former utile » devient la ligne directrice des autorités éducatives.

Au-delà des infrastructures et des programmes, c’est un véritable changement de philosophie qui s’opère. L’enseignement supérieur est désormais conçu comme un outil de compétitivité nationale.

L’objectif affiché : faire de la connaissance un moteur de croissance, et de la recherche un accélérateur d’innovation. « Notre ambition est d’offrir un service public universitaire performant, inclusif et créateur d’opportunités », rappellent les responsables du secteur.