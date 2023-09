Les couturiers croulent sous le travail

A quelques jours de la rentrée des classes (25 septembre), les couturiers sont débordés. Il sont sollicités pour fabriquer des tenues des élèves

Les vêtements doivent respecter un certain nombre de critères de coupe et de couleurs

Pantalon vert foncé et chaussures fermées pour les garçons, jupe de la même couleur et en dessous du genou pour les filles et corsage en popeline blanche, tels sont les règles vestimentaires imposées par les autorités.

Les accessoires ou tenues qui présenteraient un caractère ostentatoire, blasphématoire ou indécent sont désormais interdits.