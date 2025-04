Université de Datcha : un campus d’avenir pour une jeunesse ambitieuse

À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Togo, une étape historique sera franchie le vendredi avec la pose de la première pierre de l’Université de Datcha, en présence du président Faure Gnassingbé.

Ce projet marque un tournant majeur dans la modernisation de l’enseignement supérieur.

Située dans la région des Plateaux, entre Ogou et Amou, cette université publique – la troisième après Lomé et Kara – vise à rapprocher les jeunes de l’enseignement supérieur et à dynamiser le développement régional.

Avec des filières innovantes en santé, agriculture, ingénierie et technologies, elle répondra aux besoins du marché de l’emploi et misera sur l’équité territoriale.

D’une superficie initiale de 18 600 m², la première phase comprendra cinq bâtiments clés : Faculté des sciences de la santé, Institut des métiers de l’agriculture, Institut polytechnique de l’innovation, présidence universitaire et restaurant moderne.

Fruit d’un partenariat public-privé entre l’État togolais et Envol Partenariats Togo, ce projet incarne la volonté d’un Togo tourné vers l’avenir, où éducation rime avec inclusion, innovation et excellence.