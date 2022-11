Les freins à la mobilité

La Délégation de l’Union européenne au Togo, en partenariat avec les Universités de Lomé et Kara, le CEPES (Conseil des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur du Togo), les ambassades d’Allemagne et de France au Togo et l’Ambassade d’Espagne au Ghana, a organisé la quatrième Semaine des études en Europe. Elle s’est achevée mercredi à l’Université de Kara.

L’objectif de cette manifestation était d’informer les étudiants et enseignants des universités togolaises sur les opportunités de mobilité et des opportunités de financement dans la recherche. Pendant toute la durée de l’évènement, des stands d’information seront présents sur les deux Campus afin de répondre aux questions des participants.

Joaquin Tasso Vilallonga, chef de la délégation de l'Union européenne à Lomé, a regretté que 'le nombre de togolais demandant des mobilités et des financements de projets soit considérablement inférieur à celui des autres pays de la sous - région.

Les enseignants et étudiants peuvent largement tirer profit des opportunités de financement proposées par Erasmus+.