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Mission de la BID

Une délégation de la Banque islamique de développement (BID), conduite par son directeur régional Nabil Ghalleb, est à Lomé pour faire le point sur le projet PARESI (Projet d'appui à la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et en ingénieries).

Les participants font le point du projet © DR

Une délégation de la Banque islamique de développement (BID), conduite par son directeur régional Nabil Ghalleb, est à Lomé pour faire le point sur le projet PARESI (Projet d'appui à la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et en ingénieries).

Financé à hauteur de 9 millions d'euros par la BID, le PARESI cible les filières scientifiques et techniques jugées importantes : mathématiques, ingénierie, informatique, statistique, biotechnologie végétale, agriculture et physiologie, entre autres. L'objectif est de combler le déficit de compétences dans les secteurs clés liés à la science et à la technologie.

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