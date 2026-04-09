Mission de la BID

Une délégation de la Banque islamique de développement (BID), conduite par son directeur régional Nabil Ghalleb, est à Lomé pour faire le point sur le projet PARESI (Projet d'appui à la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et en ingénieries).

Financé à hauteur de 9 millions d'euros par la BID, le PARESI cible les filières scientifiques et techniques jugées importantes : mathématiques, ingénierie, informatique, statistique, biotechnologie végétale, agriculture et physiologie, entre autres. L'objectif est de combler le déficit de compétences dans les secteurs clés liés à la science et à la technologie.