Pause intelligente

Le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur éducatif en annonçant une nouvelle initiative destinée à enrichir les congés détente, prévus cette année du 21 février au 2 mars.

Sous la forme d’un forum éducatif, ces congés permettront aux élèves de bénéficier de séances d’échanges et de partage d’expériences, impliquant tous les acteurs du système éducatif.

Ces rencontres visent à aborder des thématiques cruciales comme le travail et le comportement citoyen, l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), le suivi et le soutien parental.

Ces ateliers ont pour ambition de favoriser l’acquisition de compétences pratiques et citoyennes, nécessaires pour affronter les défis du monde actuel.

Selon Komla Dodzi Kokoroko, ministre des Enseignements primaire et secondaire, cette innovation s’inscrit dans la vision gouvernementale de faire de l’école un outil au service de la formation de compétences réelles et utiles pour l’avenir.

Les congés détente, introduits dans le système éducatif ne sont pas une invention nouvelle. Inspirés de modèles déjà en vigueur ailleurs, ils permettent une pause éducative structurée pour les élèves. Cette initiative vise à maximiser leur performance en leur offrant un temps de repos tout en favorisant leur développement personnel et éducatif à travers des activités encadrées.