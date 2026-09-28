Plus d'élèves chaque année, pas assez de salles de classe

Faute d'infrastructures suffisantes, les élèves de la commune de Dankpen 1, dans la région de la Kara, étudiaient jusqu'ici dans des conditions difficiles.

Ils disposent maintenant de nouveaux bâtiments comprenant plusieurs salles de classe, financés conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et l'ONG Aktion PiT Togohilfe.

Dankpen n'est qu'un exemple parmi d'autres. Cette réalisation s'inscrit dans un vaste programme de modernisation des écoles en zone rurale, qui a déjà bénéficié à de nombreuses localités à travers le pays, avec l'appui de partenaires nationaux et internationaux.

Mais l'effort ne suffit pas encore. Malgré les constructions et les réhabilitations menées ces dernières années, de nombreuses localités manquent toujours de bâtiments scolaires, alors que le nombre d'élèves augmente chaque année.

Le rythme de construction court ainsi derrière la démographie scolaire, et beaucoup d'enfants continuent d'apprendre dans des classes surchargées, précaires ou insuffisamment protégées des intempéries.