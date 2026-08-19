Rubriques

Tendances:
Éducation

Prix sages sur les fournitures scolaires

A quelques semaines de la rentrée, importateurs et distributeurs de fournitures scolaires se sont engagés à garantir des prix stables.

Stabilité et qualité © republicoftogo.com

A quelques semaines de la rentrée, importateurs et distributeurs de fournitures scolaires se sont engagés à garantir des prix stables.

Pour le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, cette mesure va dans le sens de la protection des consommateurs.

Les prix observés dans les papeteries sont les mêmes qu’en 2025 et certains articles sont orientés à la baisse. C’est le cas pour certains stylos et chiens.

« Il faut des prix raisonnables, mais aussi de la qualité. Le prix ne doit pas être indûment exorbitant, il faut trouver le juste milieu », a rappelé M. Patoki.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Savanes : 17 000 enfants ciblés par un vaste projet de scolarisation

Savanes : 17 000 enfants ciblés par un vaste projet de scolarisation

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, 34 % des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. Une région qui cumule les difficultés : parmi les plus pauvres du pays, elle est aussi exposée aux incursions de groupes terroristes venus des zones frontalières, et compte plus de 61 000 personnes déplacées, une pression supplémentaire pour des écoles déjà fragiles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.