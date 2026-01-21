Promotion des arts plastiques

Rubriques

À l’initiative de l’Ambassade de France, en collaboration avec l’Université de Kara (UK), un concours national d’arts plastiques a été lancé afin de promouvoir les potentialités culturelles et de raviver l’intérêt des jeunes pour les arts plastiques.

Identifier les nouveaux talents © republicoftogo.com

Selon Boussanlègue Tchablé, vice-président de l’UK, cette initiative vise avant tout à détecter et valoriser les talents artistiques.

Les organisateurs entendent faire de la culture et des arts plastiques un véritable levier de développement, capable de générer des emplois et de la valeur économique.

Sculpture, peinture, modelage ou encore œuvres mêlant tradition et modernité sont au cœur de la démarche.

