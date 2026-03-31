Qualité et crédibilité des diplômes

De plus en plus d’universités privées ouvrent leurs portes au Togo. La question centrale est celle de la qualité de l’enseignement.

Le ministère de tutelle vient de réunir les dirigeants de ces établissements avec un objectif : aligner les pratiques académiques sur les standards nationaux et internationaux.

Les questions évoquées sont centrales : offres de formation, encadrement des étudiants, compétences des enseignants, authenticité des diplômes délivrés.

Ces établissements payants doivent démonter la pertinence de l’enseignement fourni.