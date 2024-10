Financé à hauteur de 60,1 millions de dollars par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) et la Banque mondiale (BM), le Projet d'appui à l'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base (PAQEEB) continue de progresser, marquant une étape clé dans le développement du système éducatif togolais.

L'objectif est de garantir un accès équitable à l’éducation de base pour tous les enfants, avec un accent particulier sur la construction d'infrastructures éducatives.

Lancé en février 2022 et prévu pour se terminer en octobre 2026, le PAQEEB prévoit la construction de 540 salles de classe équipées sur une période de cinq ans.

À ce jour, 104 salles de classe ont déjà été construites et équipées dans les régions de la Kara et des Savanes, dans le cadre du Programme d'urgence pour la région des Savanes (PURS). Ces salles incluent également des blocs administratifs et des blocs latrines pour garantir un environnement scolaire complet et sain.

De plus, 128 salles de classe supplémentaires ont été réalisées dans les autres régions du pays, notamment dans le Grand Lomé, la région maritime, les Plateaux, la région centrale et la Kara.

Ces infrastructures visent à offrir des espaces d’apprentissage adéquats et modernes pour améliorer la qualité de l’enseignement.

Mardi à Lomé, les autorités éducatives ont lancé officiellement la seconde phase du PAQEEB.

Durant cette nouvelle étape, 263 salles de classe seront construites dans diverses régions du pays, accompagnées de blocs administratifs, de blocs latrines et de tables-bancs, pour renforcer les capacités du système éducatif national.

Dans le Grand Lomé, 20 bâtiments seront érigés, incluant 72 salles de classe et 12 blocs administratifs, pour répondre aux besoins croissants en infrastructures scolaires dans cette zone urbaine. Ces constructions permettront d'accueillir un plus grand nombre d'élèves dans des conditions d’apprentissage optimales.

Le PAQEEB s'affirme ainsi comme un pilier central des efforts du gouvernement pour renforcer l'éducation de base.