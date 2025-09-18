Un calendrier bien rythmé

L’année scolaire a à peine débuté qu’il est déjà question de vacances.

Selon le calendrier établi, enseignants et élèves auront 43 semaines de cours, réparties en trois trimestres et entrecoupées de congés.

Premier trimestre : du 15 septembre au 23 décembre 2025 (16 semaines).

Deuxième trimestre : du 5 janvier au 3 avril 2026 (14 semaines).

Troisième trimestre : du 13 avril au 10 juillet 2026 (13 semaines).

En plus des congés traditionnels de Noël et de Pâques, les congés détente ont été reconduits.

Premiers congés détente : du 24 octobre au 2 novembre 2025.

Seconds congés détente : du 13 au 22 février 2026.

Ces pauses intermédiaires visent à offrir aux élèves et aux professeurs un temps de repos.