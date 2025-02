Un centre dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat

L’Université de Lomé franchit une nouvelle étape dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat avec l’inauguration du Pôle Universitaire d’Innovation et de Technologie (UNiPod).

La cérémonie a été présidée vendredi par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka-Malik Natchaba, en présence de plusieurs partenaires académiques et institutionnels.

Le Pôle UNiPod a pour ambition de devenir un véritable incubateur d’idées, en offrant aux étudiants et jeunes entrepreneurs un environnement propice à la création et au développement de projets innovants.

L’initiative est le fruit d’une collaboration entre l’Université de Lomé et le Système des Nations unies (SNU), notamment le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Érigé sur une superficie de 1 200 m² au sein de l’Université l’UNiPod comprend huit laboratoires spécialisés et un amphithéâtre ultra-moderne.

L’organisation du pôle repose sur trois divisions stratégiques :

L’incubation et l’entrepreneuriat, chargés d’accompagner les jeunes startups et les porteurs de projets.

Le service technique et logistique, dédié à la mise à disposition d’équipements et d’outils de fabrication.

Le bureau des transferts de technologie et de liaison industrielle, facilitant la transformation des innovations universitaires en produits commercialisables.

Grâce à son modèle d’accompagnement et à ses infrastructures modernes, l’UNiPod se veut être un accélérateur d’innovations technologiques et un tremplin pour les jeunes entrepreneurs togolais. Il jouera un rôle clé dans l’identification et l’accompagnement des projets issus des laboratoires universitaires, favorisant ainsi leur concrétisation sur le marché.

L’Université de Lomé, à travers ce projet, réaffirme son engagement en faveur de la recherche, du développement technologique et de la promotion de l’entrepreneuriat, contribuant ainsi à l’essor d’une économie basée sur l’innovation au Togo.

Avec ce nouvel espace, le Togo se positionne comme un acteur clé dans l’écosystème des nouvelles technologies et de l’innovation en Afrique de l’Ouest.