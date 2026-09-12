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Un dispositif de sécurité renforcé dès le 14 septembre

La rentrée a lieu lundi. A cette occasion, le gouvernement reconduit l'opération « Rentrée scolaire sûre », lancée l'an dernier pour sécuriser le retour en classe de millions d'élèves.

Rentrée scolaire dans la sécurité totale © republicoftogo.com

La rentrée a lieu lundi. A cette occasion, le gouvernement reconduit l'opération « Rentrée scolaire sûre », lancée l'an dernier pour sécuriser le retour en classe de millions d'élèves.

Fort des enseignements tirés de la première édition, le dispositif est cette année renforcé, avec une implication plus marquée des autorités locales. 

Les forces de sécurité seront mobilisées : sécurisation des établissements et des points de rassemblement, surveillance des zones à risque et des axes routiers fréquentés, régulation de la circulation pour limiter embouteillages et accidents, prévention de la petite délinquance aux abords des écoles, ainsi que sensibilisation des élèves, parents, conducteurs et riverains aux bonnes pratiques de sécurité.

L'édition 2026 innove sur deux fronts jugés préoccupants : la lutte contre la circulation et la consommation de stupéfiants près des établissements scolaires, ainsi qu'une sensibilisation accrue aux risques liés au numérique, notamment sur la réglementation encadrant l'usage du téléphone portable dans l'enceinte des écoles.

La mise en œuvre de ce dispositif repose sur une étroite coordination entre forces de sécurité, acteurs de l'éducation, services de santé et autorités locales et administratives.

Trois numéros verts restent disponibles en permanence : le 1014 pour le Centre national de commandement unifié, le 118 pour les sapeurs-pompiers, et le 170 pour l'Agence nationale de la protection civile.

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