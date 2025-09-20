Un nouveau président pour l'Université de Lomé

L’Université de Lomé (UL), la plus grande institution académique du Togo, a un nouveau président. Le Professeur de droit public Kossivi Hounaké a été nommé vendredi par décret, en remplacement d’Adama Kpodar, qui occupait ce poste depuis un peu plus de deux ans.

Avant sa nomination, Kossivi Hounaké était ministre délégué auprès de la ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale. Sa connaissance des arcanes de l’UL n’est plus à démontrer : il y avait déjà exercé d’importantes responsabilités, notamment dans la gestion des affaires administratives, académiques et de la scolarité. Il a également dirigé l’Institut des métiers de la mer (I2M).

Spécialiste reconnu de droit public, M. Hounaké s’est fait connaître du grand public lors de la récente réforme constitutionnelle instaurant le régime parlementaire. Il avait alors joué un rôle actif dans la pédagogie juridique, expliquant les contours de la réforme à travers des interventions médiatiques et des tournées d’échanges organisées par les autorités.

Son arrivée à la tête de l’UL marque une nouvelle étape pour l’établissement, appelée à relever d’importants défis : qualité de l’enseignement, recherche, modernisation des infrastructures et insertion professionnelle des diplômés.