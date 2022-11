Un partenariat en béton armé

La société indienne Steel Cube Togo (SCT), société spécialisée dans la production de fer à béton, veut s’engager dans des programmes de formation en faveur des étudiants.

Nripendra Kumar Tiwari, son directeur général, a rencontré vendredi les responsables de l’université des Kara (nord).

Le partenariat prévoit une formation et une immersion professionnelle pour les étudiants en filières techniques.

Cette collaboration concernera aussi l’université de Lomé.

Steel Cube Togo dispose d'une technologie de pointe, selon Nripendra Kumar Tiwari.

On dit qu'un béton est un béton armé lorsque des structures métalliques sont placées entre les banches avant que le béton n'y soit coulé. Le béton est armé à l'aide de fers, treillis, chaînages et semelles qui vont être englobés dans la structure afin de la renforcer et de faire d'un mur, d'une dalle ou de toute construction une construction indéformable en liant entre eux tous ses constituants. Pour cela, on utilise du fer à béton.