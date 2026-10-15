Une Fondation pour l'excellence scolaire

Le président de l'Assemblée nationale, Komi Selom Klassou, a reçu en début de semaine la présidente de la Fondation Assal, Abira Bonfoh, et les membres du jury du concours Reine des Sciences et Technologies.

La Fondation organise chaque année un concours pour promouvoir l'excellence scolaire des jeunes filles dans les matières scientifiques et technologiques. Il vise aussi à susciter leur intérêt pour les sciences. Les épreuves portent notamment sur les sciences de la vie et de la Terre, la physique, les mathématiques, l'anglais et la culture générale.

En 2025, 15 finalistes avaient été retenues pour plus de 300 candidatures.

La fondation dit vouloir structurer une communauté scientifique féminine engagée.