Une réponse moderne aux enjeux éducatifs

Marc Godson Koumassi, enseignant et développeur d'applications, s'est donné pour mission de transformer la gestion scolaire à travers sa solution numérique Novacole.

Face aux multiples défis auxquels sont confrontés les établissements scolaires et les acteurs du système éducatif, il a conçu cette plateforme qui ambitionne de digitaliser et d'optimiser de nombreux aspects du processus éducatif.

Novacole permet de suivre le parcours scolaire de chaque élève tout au long de son cursus, en facilitant notamment l'entrée des notes et en réduisant de manière significative le temps consacré à la gestion manuelle des résultats et des statistiques en fin de trimestre.

La plateforme offre une multitude de fonctionnalités permettant aux enseignants, même en déplacement, de saisir les notes et de les centraliser automatiquement au sein de l'administration scolaire.

Les résultats des élèves sont alors analysés pour générer des bulletins et des statistiques de manière automatique.

De plus, Novacole permet de créer des rapports trimestriels souvent demandés par les inspections, offrant ainsi une réponse adaptée aux besoins administratifs.

L'un des principaux avantages de Novacole est la possibilité offerte aux chefs d’établissement de suivre à distance le fonctionnement de leur école.

Cette fonctionnalité permet une gestion plus proactive et une meilleure supervision de la performance scolaire et administrative.

Marc Godson Koumassi souligne également que Novacole facilite la communication entre tous les acteurs de l'éducation. "Les parents peuvent suivre en ligne la présence de leurs enfants à l'école et leur progression académique," ajoute-t-il, renforçant ainsi le lien entre l'école et la famille.

En proposant une interface accessible et intuitive, la plateforme favorise une communication fluide entre les enseignants, les élèves, les parents et les administrateurs.