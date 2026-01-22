Rubriques

UniPod de Lomé, un modèle africain qui séduit le Congo

Le Congo envisage de se doter d’un Centre national de l’innovation et a choisi comme référence le Pôle universitaire d'innovation et de technologie (UniPod) de l’Université de Lomé.

C’est dans ce cadre que Rigobert Maboundou, ministre congolais chargé de l’Innovation, séjourne à Lomé. L’objectif est d’échanger avec les acteurs impliqués dans la mise en place de l’UniPod, notamment le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui a financé le projet.

Inauguré il y a près d’un an, l’UniPod a permis au Togo de figurer parmi les 13 premiers pays bénéficiaires de ce programme du PNUD. La plateforme dispose d’une dizaine de laboratoires dédiés, entre autres, à l’entrepreneuriat, à la création d’entreprises, au textile-broderie, aux énergies renouvelables et aux technologies appliquées.

Pour les responsables du centre, ce modèle illustre la volonté des autorités et de leurs partenaires de faire des universités de véritables espaces d’innovation, d’expérimentation et d’apprentissage accéléré.

