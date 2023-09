Univers anglophone

Devenir membre du Commonwealth, ça se mérite.

A compter de la rentrée scolaire (25 septembre), l’apprentissage de l’anglais débutera dès le primaire

Selon le ministre de tutelle, Komla Dodzi Kokoroko, l’offre sera progressivement étendue à tous les établissements publics et privés avec le recours à des outils pédagogiques alliant audio et vidéo.

L’anglais est une langue utile et pas seulement à cause du Commonwealth. Le Togo a comme voisin immédiat le Ghana et à quelques centaines de kilomètres, le Nigeria.