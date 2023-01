Voulez-vous étudier en Russie ?

Pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la coopération universitaire continue.

Les éditants togolais peuvent bénéficier de bourses offertes par … la Russie. Ils ont jusqu’au 20 février pour postuler par internet.

Selon la Direction des bourses et stages du Togo, de nombreuses disciplines sont proposées : informatique, architecture, ingénierie, santé, nouvelles technologies de l’information et de la communication …

‘La Russie est l’un des plus fidèles partenaires du Togo en matière d’offre de bourse. Chaque année, elle reçoit des togolais et nous avons actuellement une trentaine d’étudiants en études là-bas’, a indiqué mercredi Thierry Kalessou, le responsable orientation et suivi à Direction des bourses.

Compte tenu du contexte actuel, il n’est pas certain que ces propositions suscitent la franche adhésion des étudiants.