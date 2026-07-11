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50 km de côte à sauver : le Togo durcit son arsenal juridique

Le littoral togolais recule de 5 à 10 mètres chaque année sous l'effet de l'érosion côtière. Pour préserver les 50 kilomètres de côte du pays, les pouvoirs publics misent sur un renforcement de l'arsenal juridique.

Sanctions plus lourdes © republicoftogo.com

Le littoral togolais recule de 5 à 10 mètres chaque année sous l'effet de l'érosion côtière. Pour préserver les 50 kilomètres de côte du pays, les pouvoirs publics misent sur un renforcement de l'arsenal juridique.

Présentant vendredi les engagements du Togo en matière de protection du littoral, le ministère de l'Environnement a rappelé la priorité du moment : sécuriser ce qui peut encore l'être.

Au cœur de cette stratégie, la loi-cadre révisée sur l'environnement, bâtie autour de plusieurs principes : pollueur-payeur, responsabilité, participation des acteurs, adaptation aux défis environnementaux. Le texte mise aussi sur une gestion participative des écosystèmes et une utilisation durable de la biodiversité.

Principale nouveauté de la réforme : la notion de « criminalité environnementale », qui englobe toutes les activités illégales portant atteinte aux ressources naturelles, aux forêts ou aux écosystèmes , y compris le trafic de déchets et d'espèces protégées.

Les sanctions ont été durcies. Pollution, dégradation des sols et du sous-sol, altération de la qualité de l'air ou des eaux : trois mois à un an de prison et une amende de un à dix millions de Fcfa.

Les atteintes au milieu marin commises par des navires sont punies plus sévèrement encore : cinq à dix ans de réclusion criminelle et une amende pouvant atteindre des centaines de millions.

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