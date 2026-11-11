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Agbodrafo, refuge des tortues marines

À Agbodrafo, dans la commune des Lacs 3, 183 jeunes tortues marines ont été remises à l’eau. Les œufs avaient été mis à l’abri dans une écloserie pour les protéger du braconnag

Le chemin le plus court vers l'océan © republicoftogo.com

À Agbodrafo, dans la commune des Lacs 3, 183 jeunes tortues marines ont été remises à l’eau. Les œufs avaient été mis à l’abri dans une écloserie pour les protéger du braconnage.

Lors de patrouilles de surveillance sur la plage, plusieurs nids de ponte avaient été repérés. Menacés par les braconniers et les prédateurs, les œufs ont été récupérés puis placés en incubation.

Les tortues ont ensuite été relâchées dans leur milieu naturel.

L’initiative est portée par la mairie des Lacs 3, avec l’appui de la commune allemande de Durmersheim, de l’association Hilfsaktion Togo/Togoville et d’organisations locales.

Pour le maire, Messan Anani, protéger les tortues marines, c’est préserver le patrimoine naturel du littoral. Il veut inscrire l’action dans la durée et renforcer la protection de leurs habitats, essentiels aussi aux communautés côtières qui vivent de la mer.

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