Climat : l’heure de la mise en œuvre a sonné

Les chefs d’État et de gouvernement prennent la parole à partir de ce mercredi à la COP31 d’Antalya. Les négociateurs de près de 200 pays tentent de s’entendre sur une hausse de la part de l’électricité dans l’énergie mondiale et de relancer les discussions sur la sortie des énergies fossiles.

L’urgence est réelle. Selon un rapport de l’ONU publié le mois dernier, le monde se dirige vers un dépassement du seuil de 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.

Les discours se succèdent mercredi après-midi et jeudi. Parmi les premiers orateurs figurent le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-président chinois Han Zheng et la présidente des îles Marshall, Hilda Heine.

Les États-Unis, premier émetteur historique, sont absents pour la deuxième année consécutive, après le retrait décidé par Donald Trump.

Le pari de l’électrification

La Turquie veut placer au cœur de l’accord final un objectif : porter la part de l’électricité dans la consommation mondiale d’énergie à 35 % d’ici 2035, contre un peu plus d’un cinquième aujourd’hui. Les critiques jugent l’effet climatique limité, car rien n’impose que cette électricité soit produite à partir de sources propres.

Mardi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à cesser de traiter la sortie des énergies fossiles comme un « tabou » et à fixer un calendrier clair.

La COP30 au Brésil avait échoué sur ce point, mais la présidence brésilienne a depuis publié une feuille de route : plans énergétiques nationaux d’ici 2028, puis réduction de l’offre de combustibles

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, fait partie des dirigeants présents à Antalya.

Il y défend les projets climatiques du Togo, notamment trois initiatives lancées à la COP31 : le Togo Green Fund pour mobiliser les financements climatiques, le Registre national carbone et le programme Togo Zéro Déchet, axé sur l’économie circulaire.

Lomé plaide aussi pour les énergies renouvelables et une vaste campagne nationale de reboisement.