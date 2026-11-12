Rubriques

Tendances:
Environnement

Bois tropicaux : 40 ans après, un nouvel accord en vue

Concilier exploitation du bois et protection des forêts : c’est le défi de la 62e session du Conseil international des bois tropicaux, qui s’achève ce jeudi à Yokohama, au Japon. Le Togo y participe alors que l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) fête ses 40 ans et prépare un nouvel accord.

Yokohama, Japon © republicoftogo.com

Concilier exploitation du bois et protection des forêts : c’est le défi de la 62e session du Conseil international des bois tropicaux, qui s’achève ce jeudi à Yokohama, au Japon. Le Togo y participe alors que l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) fête ses 40 ans et prépare un nouvel accord.

La délégation togolaise est menée par Komi Anthe, directeur général de l’Office de développement et d’exploitation des forêts (ODEF).

L’accord international en vigueur date de 2006. Vingt ans plus tard, il doit être remplacé par un texte qui intègre les défis actuels : érosion de la biodiversité, changement climatique et gestion durable des forêts. L’objectif est d’améliorer la coopération entre pays producteurs et consommateurs de bois, pour que l’exploitation économique ne se fasse pas au détriment de la forêt.

La forêt, source de richesse

Pour le Togo, Yokohama est l’occasion de défendre une vision : protéger la forêt, mais aussi en faire un levier d’emplois et de revenus. « L’ODEF réaffirme l’intérêt accordé à la gestion durable des forêts et à la valorisation du potentiel forestier national », résume Komi Anthe.

Lomé compte aussi sur cette rencontre pour nouer des partenariats techniques et trouver des financements pour ses projets forestiers. Le calendrier tombe bien : le pays vient d’annoncer, à la COP31 d’Antalya, une vaste campagne nationale de reboisement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un Fonds national pour financer la transition verte

Un Fonds national pour financer la transition verte

Le Togo présente à la COP31, qui se tient actuellement à Antalya, en Turquie, le Togo Green Fund (TGF). Ce fonds national doit mobiliser et orienter les financements destinés à l’environnement et au climat.

Climat : l’heure de la mise en œuvre a sonné

Climat : l’heure de la mise en œuvre a sonné

Les chefs d’État et de gouvernement prennent la parole à partir de ce mercredi à la COP31 d’Antalya. Les négociateurs de près de 200 pays tentent de s’entendre sur une hausse de la part de l’électricité dans l’énergie mondiale et de relancer les discussions sur la sortie des énergies fossiles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.