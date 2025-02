Bonne gouvernance climatique

Au Togo, comme ailleurs dans la région, les effets néfastes du changement climatique impactent durement le secteur agricole, entraînant une baisse continue des rendements des producteurs.

Face à cette situation l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) ont décidé d’accompagner le pays dans la mise en place d’un cadre juridique robuste pour renforcer sa résilience aux enjeux climatiques.

L’objectif est de permettre au Togo d’accéder à davantage de ressources pour faire face aux défis climatiques qui affectent les populations vulnérables, notamment rurales. Un arsenal juridique renforcé contribuerait ainsi à structurer une réponse nationale plus efficace et à optimiser l’accès aux financements internationaux dédiés au climat.

Dans cette dynamique, l’OIF et l’APF organisent, du 25 au 26 février à Lomé, un séminaire parlementaire destiné aux députés. Il sera question de leur rôle dans la gouvernance climatique, des enjeux et défis liés à l’élaboration d’une loi climat au Togo et des mécanismes de financement de la politique climatique nationale.

Pour l’Assemblée nationale cette initiative est une étape clé pour accélérer l’élaboration et l’adoption d’une loi climat.