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COP31 : le Togo transforme ses vulnérabilités en projets

Près de 4 milliards de dollars : c’est le montant des investissements que le Togo présentera à la COP31, du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie.

Komla Dodzi Kokoroko © republicoftogo.com

Près de 4 milliards de dollars : c’est le montant des investissements que le Togo présentera à la COP31, du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie.

Le ministère chargé du Changement climatique a dévoilé un portefeuille de 43 projets destinés à rendre le pays plus fort face au dérèglement climatique.

Pour le Togo, petit émetteur mais fortement exposé aux inondations, à l’érosion côtière et aux sécheresses, l’enjeu est de transformer ses vulnérabilités en opportunités de développement ».

Le portefeuille, évalué à 3,97 milliards de dollars, couvre l’ensemble des grands défis environnementaux. 

L’agriculture durable et la transformation agroalimentaire y côtoient la protection des forêts et de la biodiversité, la transition énergétique et la mobilité durable, ou encore l’eau, l’assainissement et l’économie circulaire. D’autres projets visent à protéger le littoral, prévenir les catastrophes, rendre les villes plus résilientes et renforcer la transparence dans la gestion du climat.

Une vitrine pour les bailleurs

L’ambition dépasse la seule COP31. Le ministère dirigé par Komla Dodzi Kokoroko veut en faire un outil durable de programmation et de dialogue avec les partenaires techniques et financiers.

En présentant une vision consolidée de ses besoins, Lomé entend faciliter l’accès aux financements climatiques, éviter la dispersion des interventions et mieux coordonner l’action des bailleurs.

« Cette approche permet de créer un lien entre les priorités nationales, les engagements climatiques du Togo et les opportunités de financement disponibles », résume le ministère.

Reste à convaincre les bailleurs, dans un contexte international où les financements climatiques promis aux pays en développement peinent encore à se concrétiser.

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