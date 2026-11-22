Les négociations climatiques de l’ONU ont tourné au fiasco dimanche à Antalya, en Turquie. Faute de consensus, la COP31 s’est achevée sans accord, après le rejet du projet final par l’Union européenne et plusieurs autres pays.

« Il est clair que certaines parties dans cette salle s’opposent à ce texte. Nous constatons qu’il n’y a pas de consensus sur ce document. Ces décisions n’ont donc pas été adoptées », a reconnu le président turc de la COP31, Murat Kurum, lors de la séance de clôture. Les négociations devaient se terminer vendredi, mais elles se sont prolongées tout le week-end.

L’Australie, qui menait les discussions, et la Turquie, pays hôte, avaient présenté plusieurs versions d’un texte censé concilier les besoins des pays les plus vulnérables et ceux des économies dépendantes des énergies fossiles.

Le texte reconnaissait pour la première fois que le réchauffement allait dépasser le seuil de 1,5 °C. Il appelait à accélérer le développement des technologies de captage du carbone pour corriger ce dépassement à terme.

Ses détracteurs l’ont jugé trop peu ambitieux. Il ne mentionnait plus la sortie des énergies fossiles, une ligne rouge pour l’UE et les petits États insulaires.

C’est la première rupture majeure des négociations climatiques depuis Copenhague en 2009, où les pays n’avaient pas réussi à adopter un accord par consensus. L’échec survient dans une année marquée par des vagues de chaleur extrêmes en Europe et des inondations glaciaires au Népal, mais où les guerres et la flambée du coût de la vie ont relégué le climat au second plan.

L’échec d’Antalya n’efface pas pour autant les engagements pris lors des sommets précédents, ni les règles techniques et juridiques qui encadrent l’action climatique internationale.

Le Togo espérait davantage

Pour le Togo, la déception est réelle. Le pays était venu à Antalya avec des attentes précises. Aux côtés des autres pays les moins avancés, il défendait trois priorités : le financement climatique, l’adaptation et la réparation des pertes et préjudices. Il y présentait plusieurs projets climatiques, évalués à 3,97 milliards de dollars, pour mieux résister aux inondations et à l’érosion côtière.

Lomé avait aussi lancé trois outils pour attirer les investissements verts : un fonds vert, un registre carbone et un programme zéro déchet. Il avait partagé son expérience de budgétisation verte, saluée par plusieurs pays africains.

Sans accord, ces projets ne sont pas condamnés. Ils peuvent toujours trouver des financements auprès des bailleurs et des investisseurs rencontrés à Antalya. Mais l’absence de nouveaux engagements collectifs, en particulier sur l’aide aux pays vulnérables, prive le Togo et les autres pays les moins avancés d’un signal politique fort. Pour un pays côtier menacé par l’érosion et les inondations, chaque année perdue compte.