Les chances d’un accord ambitieux pour réduire les émissions mondiales de carbone semblaient minces vendredi à Antalya où se déroule la COP31, au jour prévu pour la clôture des négociations.

Les délégués de plus de 190 pays restent divisés sur des questions clés, comme le financement climatique destiné à aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables à faire face au réchauffement. Les négociateurs ont aussi supprimé du dernier projet d’accord toute référence à la réduction progressive des énergies fossiles.

Les discussions doivent officiellement s’achever vendredi, mais les conférences de l’ONU dépassent souvent l’échéance prévue.

Le Togo est présent depuis l’ouverture des travaux. Il a lancé sur place le Togo Green Fund, son registre carbone national et le programme Togo Zéro Déchet. Objectif : attirer les financements verts et les investisseurs.

Le Togo Green Fund doit mobiliser, gérer et orienter les ressources destinées à l’environnement et au climat. Il soutiendra des projets publics et privés, facilitera l’accès aux financements internationaux, à commencer par le Fonds vert pour le climat, et ouvrira la porte au marché du carbone.

Conforme à l’accord de Paris, le registre carbone national est une plateforme numérique qui permettra de suivre et de valoriser les réductions d’émissions du pays.

Le programme Togo Zéro Déchet mise sur l’économie circulaire et l’entrepreneuriat vert. Des territoires pilotes testeront des solutions concrètes pour réduire, valoriser et mieux gérer les déchets.

Reste à trouver les financements climatiques auprès de partenaires publics et privés.