Création de la première aire marine protégée à Agbodrafo

La première aire marine protégée, située dans la commune des Lacs 3, à Agbodrafo (sud-Togo), devrait voir le jour prochainement.

Ce dispositif vise non seulement à préserver la biodiversité, mais également à créer de nouvelles opportunités économiques pour les populations locales à travers la pêche durable et des activités connexes.

Située entre la mer et le lac, Agbodrafo dispose d’un cadre naturel particulièrement favorable à l’établissement d’une aire protégée.

Une aire marine protégée est un espace maritime délimité bénéficiant d’un statut légal de protection. Elle permet de garantir la conservation à long terme de la biodiversité, d’assurer la régénération des ressources halieutiques et de favoriser une gestion durable des écosystèmes.