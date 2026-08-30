Curage de la lagune de Nyekonakpoè

Les responsables communaux ont lancé une opération de curage de plusieurs lagunes, dans le but de faciliter l'écoulement des eaux de pluie et de réduire les risques d'inondation.

À Nyekonakpoè, dans la commune du Golfe 1, les travaux sont menés sous la supervision de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP).

La lagune, encombrée par des jacinthes d'eau, des déchets ménagers et du sable, fait l'objet d'un désengorgement à l'aide d'engins de chantier.

L'objectif est de retirer les déchets qui obstruent le système et augmenter sa capacité de rétention, afin de faciliter le drainage des eaux vers les canaux prévus à cet effet.

La présence de déchets ménagers favorise la prolifération des jacinthes d'eau, tandis que le sable contribue lui aussi à l'encombrement de la lagune.

L'opération prévoit également une gestion différenciée des déchets extraits. Le sable sera décanté avant d'être réutilisé pour l'aménagement d'espaces verts, tandis que les déchets plastiques seront orientés vers le recyclage.