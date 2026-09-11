Le parc national de Togodo entame une nouvelle phase de restauration

Créée en 1952 sur 18 000 hectares, puis requalifiée en parc national en 2005 sur 15 000 hectares, l'aire protégée de Togodo, dans la région Maritime, connaît une nouvelle phase de restauration.

À travers le Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP*), plusieurs chantiers ont été menés pour moderniser le site et renforcer sa surveillance : 39 kilomètres de pistes ont été tracés et réhabilités, tandis qu'une ceinture verte de 10 hectares a été reboisée.

Le dispositif de protection a également été renforcé, avec la réhabilitation des brigades de Togodo Sud et Nord, la construction de trois postes de relais et l'installation d'un pylône destiné à améliorer les communications au sein de la réserve. Une ceinture verte de 6 kilomètres a par ailleurs permis de mieux délimiter l'aire protégée.

Depuis trois ans, des pièges photographiques sont installés dans la réserve afin de documenter le retour progressif des grands mammifères.

Les données collectées doivent notamment permettre d'identifier les zones et périodes où les différentes espèces peuvent être observées. Au-delà de la faune, Togodo abrite également plusieurs espèces végétales, dont des essences médicinales utilisées par les populations locales en médecine traditionnelle.

Pour le conservateur de l'écosystème, le Commandant Mawunya Gbemou, cette démarche de recherche-action vise à fournir aux autorités une base de données utile à la gestion et à la valorisation des aires protégées. À terme, le complexe de Togodo pourrait être transformé en site écotouristique, porteur de retombées économiques pour les communautés locales et pour le pays.

Le Togo compte au total 80 aires protégées, couvrant environ 14 % du territoire, réparties dans les différentes régions, dont Fazao-Malfakassa, Abdoulaye et Togodo parmi les sites les plus connus.

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* Financement assuré par la Banque mondiale