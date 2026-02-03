Rubriques

De meilleurs outils de prévision et d’adaptation

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) soutient le Togo dans le renforcement de sa réponse face au changement climatique.

Depuis lundi, des experts de l’OMM apportent leur assistance à l’Agence nationale de la météorologie (ANAMET) afin d'améliorer l’analyse, le contrôle qualité et l'exploitation des données météorologiques et climatologiques.

Cet appui vise à intégrer pleinement l'information scientifique sur le climat dans les politiques publique.

« Le changement climatique affecte déjà notre économie, notre agriculture, nos ressources en eau et notre santé », a déclaré Michel Tindano, représentant du ministère des Transports.

Le Togo, engagé dans l’Accord de Paris, prévoit de réduire de 50,57 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et vise la neutralité carbone d’ici 2050. Cette révision des Contributions déterminées au niveau national (CDN) favorisera aussi une meilleure intégration des secteurs clés comme l’eau, la santé, l’énergie, la foresterie et l’agriculture.

En parallèle, le Plan national d’adaptation (PANAS) prépare le pays à faire face aux effets du climat, en définissant des actions prioritaires pour les secteurs vulnérables.

Des experts du Rwanda, Cameroun, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Madagascar participent également à cette session de travail à Lomé, marquée par une approche pratique et orientée vers la décision fondée sur la science.

