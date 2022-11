Dégâts climatiques : qui va payer l'addition ?

Alors que la COP 27 a été prolongée d’au moins une journée en l’absence d’accord sur plusieurs points de contentieux, les parties sont invitées « passer à la vitesse supérieure » dans les négociations ce samedi.

Pourtant abordée dès le premier jour de la conférence égyptienne de Sharm-el-Sheikh, la question du financement des dégâts climatiques subis par les pays en développement apparaît comme la principale pierre d’achoppement, suivie du sort des énergies fossiles et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

La présidence égyptienne, critiquée pour le retard pris dans ces négociations complexes sur le climat, organisées sous l’égide de l’ONU, a promis vendredi (qui devait normalement marquer la fin des négociations) d’accélérer le processus.

Et l’une des questions les plus complexes est donc celle des « pertes et dommages » que les pays du Sud demandent à ceux du Nord de leur verser pour compenser les dégâts infligés à la planète.

Un sujet plus que jamais au centre des débats après les inondations historiques ayant frappé le Pakistan et le Nigeria. Mais pour l’heure, sur ce point, seules de timides avancées ont eu lieu.

Les « facilitateurs » de ce dossier symbolique des frictions Nord-Sud ont publié une proposition de résolution sur la question, actant le principe de création d’un fonds dont les mécanismes exacts seront déterminés par la suite.

Les pays riches étaient réticents depuis des années à l’idée d’un financement spécifique, mais l’Union européenne a fait une ouverture jeudi en acceptant le principe d’un « fonds de réponse aux pertes et dommages ».

Un accord assorti de conditions, notamment qu’il soit réservé aux « plus vulnérables » et ait une « base de contributeurs élargie ». En d’autres termes : que des pays émergents disposant de moyens conséquents comme la Chine contribuent au côté du monde occidental.

Un accord a été trouvé sur l'épineuse question des dégâts climatiques subis déjà par les pays pauvres a annoncé samedi après-midi une source européenne.