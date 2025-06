Des résultats concrets pour les communautés côtières

Le projet d’investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP), financé par la Banque mondiale, aborde sa dernière ligne droite.

Lancé en 2018 et prévu pour s’achever en décembre 2026, ce programme stratégique affiche aujourd’hui un taux d’exécution de plus de 80 %, selon son coordonnateur national, Adou Rahim Alimi Assimiou.

Le projet a été conçu pour renforcer la résilience des zones côtières confrontées aux effets du changement climatique, à l’érosion du littoral, aux inondations et à la pollution marine, notamment dans la zone côtière de Lomé. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la survie des communautés vivant sur le littoral togolais, fortement exposées aux aléas naturels.

La protection côtière, composante clé du projet, est pratiquement achevée, avec des travaux importants réalisés sur le premier segment, pris en charge par WACA. Le second segment, financé par l’Agence française de développement (AFD) et d’autres partenaires techniques, sera lancé prochainement.

Des interventions concrètes pour les populations

Parmi les actions récentes, le projet a entrepris le curage du chenal de Gbaga, un cours d’eau stratégique pour le transport fluvial entre le Togo et le Bénin, mais aussi pour les activités de pêche artisanale. Cette opération vise à réduire le risque d’inondations dans les villages riverains, tout en valorisant une voie de navigation locale.

« Certaines actions ont pris du retard, mais d’autres ont été bien anticipées. Dans l’ensemble, le projet avance bien », a souligné le coordonnateur.

Une dynamique régionale en faveur de la résilience

Le projet WACA ResIP s’inscrit dans un cadre régional piloté par la Banque mondiale pour aider les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest à mieux gérer les risques environnementaux et à protéger les moyens de subsistance des populations vivant sur le littoral.

À un an et demi de son achèvement, le projet au Togo est considéré comme l’un des plus avancés de la région, avec des résultats visibles et une dynamique positive sur le terrain.