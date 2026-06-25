Dégâts importants

Le Togo a été frappé par une série de catastrophes climatiques en mai 2026, faisant 2 765 sinistrés sur l'ensemble du territoire selon les données publiées par l'Agence nationale de protection civile (ANPC).

Les vents violents ont été de loin le phénomène le plus dévastateur.

2 361 habitations ont été affectées, dont 106 entièrement détruites.

Ces chiffres rappellent la vulnérabilité croissante des populations face aux effets du changement climatique, et la nécessité d'investir davantage dans la prévention des risques et le renforcement de la résilience des communautés les plus exposées.