Rubriques

Tendances:
Environnement

Un pays plus vert

En cinq ans, le Togo a multiplié par six son rythme annuel de reboisement, passant de 2 millions d'arbres plantés en 2021 à 13 millions en 2025.

Un milliard d'arbres d'ici 2030 © republicoftogo.com

En cinq ans, le Togo a multiplié par six son rythme annuel de reboisement, passant de 2 millions d'arbres plantés en 2021 à 13 millions en 2025.

Au total, 50 millions de plants ont été mis en terre depuis le lancement de la campagne nationale de reboisement en 2021, qui vise un milliard d'arbres d'ici 2030 et un taux de couverture forestière de 26%.

Dans la région Maritime, l'impact est déjà visible : plus d'un million de plants mis en terre en 2025, contre moins de 200 000 avant le lancement de l'initiative. Pour maximiser le taux de survie des arbres, le gouvernement adapte les espèces aux réalités climatiques de chaque région.

Au-delà du reboisement, cette politique s'inscrit dans une vision de développement durable visant à restaurer les paysages dégradés, renforcer l'économie verte et accroître la résilience du Togo face aux changements climatiques.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La pollution et ses conséquences

La pollution et ses conséquences

La pollution atmosphérique est un défi sanitaire, particulièrement à Lomé. C'est le constat dressé par la coordination du projet « Qualité de l'air au Togo » (PQAT), à l'issue d'une étude établissant un lien direct entre la pollution, ses sources et ses effets sur la santé, l'environnement et l’économie.

Les nouvelles missions des agents forestiers

Les nouvelles missions des agents forestiers

Face à l'accélération de la déforestation et à la dégradation des écosystèmes, le pays mise sur le renforcement du corps des agents des eaux et forêts pour tenir la ligne face au changement climatique.

Plan de sauvetage

Plan de sauvetage

Le Togo a perdu plus de 47% de ses écosystèmes de mangrove en cinq ans. Face à cette dégradation alarmante, qui fragilise à la fois la biodiversité côtière et les communautés de pêcheurs, un projet de restauration vient d'être lancé.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.