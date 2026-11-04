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Delta du Mono : un trésor de biodiversité

À l’occasion de la Journée internationale des réserves de biosphère, célébrée mardi, l’UNESCO a salué les efforts du Togo pour préserver le Delta du Mono, l’une des 797 réserves de biosphère reconnues dans le monde.

Une réserves de biosphère © republicoftogo.com

À l’occasion de la Journée internationale des réserves de biosphère, célébrée mardi, l’UNESCO a salué les efforts du Togo pour préserver le Delta du Mono, l’une des 797 réserves de biosphère reconnues dans le monde.

Située dans la préfecture des Lacs, cette réserve, partagée avec le Bénin voisin, abrite une grande diversité de milieux naturels : lagunes, mangroves, rivières, marais et forêts sacrées. On y trouve aussi des espèces menacées, comme l’hippopotame et le lamantin.

Contrairement aux aires protégées classiques, les réserves de biosphère ne sont pas des zones interdites aux activités humaines. Elles visent à concilier la préservation des écosystèmes et le développement des populations locales, qui participent à la protection de leur environnement tout en continuant à en vivre. De véritables laboratoires du développement durable.

Pour le Togo, le défi est désormais double : préserver durablement ce patrimoine naturel et faire de sa richesse écologique un levier de développement pour les communautés riveraines.

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