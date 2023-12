Des intrants trop intrusifs

Afin d’obtenir de meilleurs rendements, les paysans ont recours aux intrants chimiques de synthèse. Pas bon pour la santé. Pas bon pour l'environnement.

Les intrants de synthèse sont produits artificiellement en laboratoire plutôt que d'être extraits de sources naturelles.

Ces composés sont utilisés dans une variété de domaines, notamment l'industrie, l'agriculture, la pharmacie et d'autres secteurs.

Bien que de nombreux intrants chimiques de synthèse aient considérablement amélioré la quotidienne, leur utilisation nécessite une gestion prudente en raison des préoccupations environnementales et de la sécurité.

Des approches durables et des réglementations strictes sont souvent mises en place pour minimiser les impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

'La dégradation nutritionnelle des aliments, combinée à la toxicité des résidus chimiques, entraîne des problèmes de malnutrition, de carences et de santé préalablement inconnus au Togo’, a déclaré lundi Maxwell Evenunye Kumessi, secrétaire général de l'Alliance pour la nutrition au Togo (ANT).

Face à ce constat, l'organisation britannique Save The Children’s Society, apporte son expertise technique et financière à l’ANT et au Centre d'Action pour le Développement Rural (CADR).

Une concertation sur les bonnes pratiques agroécologiques s’est ouverte ce jour à Lomé. Il y sera question pendant plusieurs jours de pratiques agricoles durables.