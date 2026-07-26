Des plants pour plus d’ombre, de biodiversité et de bien-être

Face à la dégradation des espaces verts, la startup togolaise Vibration Verte Holistique mise sur l’horticulture et la sensibilisation pour reconquérir le végétal.

Depuis sa pépinière à Lomé, elle propose une large gamme de plants : cocotiers hybrides et nains, orangers et plantes ornementales destinés aux jardins, cours, bureaux et espaces publics.

Chaque plant est sélectionné, suivi et entretenu au quotidien, à partir de semences locales et importées.

Au-delà de la vente, la structure veut changer les mentalités. Elle encourage particuliers, entreprises et institutions à intégrer davantage la végétation dans leurs espaces.

Les plantes n’apportent pas seulement de l’esthétique : elles offrent de l’ombre, renforcent la biodiversité et améliorent le cadre de vie.Malgré les défis (aléas climatiques, besoins en eau et en entretien, fluctuations de la demande), Vibration Verte Holistique poursuit son engagement pour faire du vert un réflexe quotidien au Togo.