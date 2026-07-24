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Vers la fin des dépotoirs sauvages

Fini les amas d'ordures qui traînent dans les rues. La commune d'Agoè-Nyivé 4, dans le Grand Lomé, a lancé une opération de salubrité avec l'appui du ministère délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, pour évacuer les dépotoirs sauvages.

Paysage peu reluisant © DR

Fini les amas d'ordures qui traînent dans les rues. La commune d'Agoè-Nyivé 4, dans le Grand Lomé, a lancé une opération de salubrité avec l'appui du ministère délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, pour évacuer les dépotoirs sauvages.

Sur le terrain, équipements et moyens techniques ont été mobilisés pour nettoyer les sites identifiés.

Mais le maire, Abdul Fofana, sait que le nettoyage ne suffira pas sans changement de comportement. Il appelle les habitants à s'abonner aux entreprises agréées de précollecte, pour une gestion régulière et sécurisée de leurs déchets.

Et pour ceux qui persisteraient à jeter leurs ordures dans la rue, la note risque d'être salée : la commune prévient qu'elle durcira les sanctions et fera payer aux contrevenants les frais de nettoyage des espaces souillés.

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