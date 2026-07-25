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Éco-citoyenneté : le Togo passe à l’action

Face aux défis climatiques, le gouvernement veut transformer les gestes quotidiens en armes concrètes contre le réchauffement.

Les bons réflexes à adopter c republicoftogo.com

Face aux défis climatiques, le gouvernement veut transformer les gestes quotidiens en armes concrètes contre le réchauffement.

Entre 2018 et 2022, la consommation de gaz butane a explosé : de 978 000 à plus de 13 millions de tonnes. 

Résultat : 34 535 hectares de forêts préservés. Preuve qu’un changement d’habitude peut vraiment changer la donne.

Vendredi, la Direction de la formation civique a dégainé une campagne claire et directe.

Le message est sans détour :« Pour lutter contre le réchauffement climatique, j’utilise les foyers solaires ou améliorés. Je ne brûle pas les plastiques, les pneus, les récipients sous pression. »

Au-delà de la cuisine, les autorités poussent aussi le covoiturage, les transports en commun et les engins électriques.

À bannir sans hésiter : les incendies provoqués, le brûlage des déchets plastiques ou des pneus, les engins fumants, les CFC et les dépotoirs sauvages.

L’objectif est de faire de l’éco-citoyenneté un réflexe collectif, pas un slogan.

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