Éco-citoyenneté : le Togo passe à l’action
Face aux défis climatiques, le gouvernement veut transformer les gestes quotidiens en armes concrètes contre le réchauffement.
Face aux défis climatiques, le gouvernement veut transformer les gestes quotidiens en armes concrètes contre le réchauffement.
Entre 2018 et 2022, la consommation de gaz butane a explosé : de 978 000 à plus de 13 millions de tonnes.
Résultat : 34 535 hectares de forêts préservés. Preuve qu’un changement d’habitude peut vraiment changer la donne.
Vendredi, la Direction de la formation civique a dégainé une campagne claire et directe.
Le message est sans détour :« Pour lutter contre le réchauffement climatique, j’utilise les foyers solaires ou améliorés. Je ne brûle pas les plastiques, les pneus, les récipients sous pression. »
Au-delà de la cuisine, les autorités poussent aussi le covoiturage, les transports en commun et les engins électriques.
À bannir sans hésiter : les incendies provoqués, le brûlage des déchets plastiques ou des pneus, les engins fumants, les CFC et les dépotoirs sauvages.
L’objectif est de faire de l’éco-citoyenneté un réflexe collectif, pas un slogan.