Simulation grandeur nature

Douze localités des préfectures des Lacs, du Bas-Mono et de Yoto, dans le sud du Togo, participent vendredi à un exercice de simulation destiné à tester leur capacité de réaction en cas d’inondation.

L'initiative intervient dans un contexte marqué par les récentes fortes pluies ayant touché plusieurs zones de la région Maritime.

Dans le Grand Lomé, l'évaluation rapide menée après ces intempéries avait recensé 6 429 ménages touchés, soit 23 745 personnes, ainsi que 37 blessés et 3 décès.

Organisé par la Croix-Rouge togolaise (CRT), l'exercice mobilise Adamé et Kpondavé, dans les Lacs ; Mavoèmé, Agbétiko, Batonou, Louis-Kondji, Gbandi et Dokou-Kondji, dans le Bas-Mono ; ainsi que Logokpo, Akladjènou, Anonli-Kondji et Kpodji, dans Yoto. Il vise à tester le Système d'alerte précoce (SAP), évaluer la réaction des communautés et améliorer les mécanismes locaux de préparation et de réponse aux catastrophes.

L'exercice bénéficie du soutien financier de la Croix-Rouge allemande, via le ministèrede la Coopération économique et du Développement (BMZ).