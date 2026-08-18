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Qualité de l'air : Tsévié à l'heure de la surveillance mobile

Nouvelle étape dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Tsévié, chef-lieu de la région Maritime situé à 35 km au nord de Lomé, accueille depuis quelques jours une station mobile de surveillance de la qualité de l'air.

Des mesures précises utiles pour les communes © republicoftogo.com

Nouvelle étape dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Tsévié, chef-lieu de la région Maritime situé à 35 km au nord de Lomé, accueille depuis quelques jours une station mobile de surveillance de la qualité de l'air.

L'installation s'inscrit dans le Projet Qualité de l'Air au Togo (PQAT), porté par l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE) depuis avril 2025. 

Doté d'une enveloppe d'environ 4 milliards de Fcfa sur cinq ans, le programme ambitionne de renforcer la surveillance et la gestion de la pollution atmosphérique, à travers un réseau de stations et de laboratoires mobiles capables d'analyser l'air en temps réel.

Pendant dix jours, celle installée à Tsévié va scruter automatiquement les caractéristiques de l'air ambiant. 

Objectif : mieux cerner le niveau de pollution de la ville et son évolution dans le temps. À l'issue de cette phase, la station cédera la place à des capteurs fixes, chargés de poursuivre la collecte de données.

Le PQAT ne s'arrête pas à la mesure. Le projet prévoit aussi des études sur les impacts sanitaires, climatiques et économiques de la pollution, avec un regard particulier sur son lien avec les infections respiratoires aiguës dans le Grand Lomé.

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