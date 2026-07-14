Economie circulaire

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Les troncs de bananiers ne finissent plus systématiquement brûlés dans les champs. Une startup togolaise transforme ces résidus agricoles en fibres naturelles, destinées notamment à la fabrication d'emballages biodégradables.

Rien ne se perd © republicoftogo.com

Les troncs de bananiers ne finissent plus systématiquement brûlés dans les champs. Une startup togolaise transforme ces résidus agricoles en fibres naturelles, destinées notamment à la fabrication d'emballages biodégradables.

Banafib, c’est le nom de la société, mise sur l'économie circulaire : réduire l'impact environnemental des déchets agricoles tout en proposant des alternatives écologiques aux sacs plastiques, à partir de ressources disponibles localement.

Après les récoltes, les troncs de bananiers sont généralement abandonnés ou brûlés. La startup leur donne une seconde vie en récupérant leurs fibres pour fabriquer cordes, emballages, papier artisanal, ainsi que des engrais organiques issus des résidus de transformation.

Rien ne se perd : les fibres extraites servent à fabriquer les produits finis, tandis que les déchets du processus sont récupérés pour produire des fertilisants.

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