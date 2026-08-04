Ressources minières, ressources en eau : l'équation togolaise

Miner d'un côté, préserver l'eau de l'autre : c'est l'équation que le Togo tente de résoudre. Et les premiers chiffres donnent à voir un mécanisme qui commence à porter ses fruits.

La taxe de prélèvement d'eau collectée par la Togolaise des eaux (TdE) a atteint 276,55 millions de Fcfa en 2023, contre 143,43 millions un an plus tôt. Pour les autorités, cette hausse traduit directement l'effet des nouvelles règles encadrant l'exploitation minière.

« L'encadrement des activités minières vis-à-vis des ressources en eau souterraine repose sur une combinaison d'instruments juridiques, environnementaux et financiers », résume le ministère délégué chargé des Mines.

Concrètement, tout projet minier doit désormais passer par une étude d'impact environnemental et social, validée par l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE). Les exploitants doivent aussi prévenir la pollution des sols et des eaux, et réhabiliter les sites une fois l'exploitation terminée.

Mais l'histoire ne s'arrête pas au contrôle. Les recettes de cette taxe alimentent le Fonds de gestion intégrée des ressources en eau (Fonds GIRE), destiné à mieux connaître les ressources hydriques du pays, surveiller les bassins et protéger les nappes phréatiques.

L'idée sous-jacente est de faire en sorte que l'exploitation minière finance elle-même la protection de ce qu'elle risque de fragiliser. Une manière, pour le Togo, de ne pas sacrifier l'accès durable à l'eau sur l'autel du développement économique.