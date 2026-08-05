Saison des pluies dans le nord

Le nord du Togo entre dans une période où la prudence sera de mise. Selon les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie du Togo (ANAMET), la région septentrionale connaîtra, entre août et septembre, une saison des pluies normale à tendance excédentaire, un facteur qui pourrait renforcer les risques d'inondations dans les zones vulnérables.

Contrairement au sud du pays, qui bénéficie de deux saisons pluvieuses, le nord ne connaît qu'une seule grande saison des pluies.

Un moment crucial pour l'agriculture et la recharge des ressources en eau, mais qui peut aussi exposer les populations à des conséquences importantes lorsque les précipitations deviennent trop abondantes.

Principale recommandation : éviter les zones à risques, aussi bien pour l'installation des habitations que pour les activités agricoles.

L'enjeu dépasse la seule prévention des dégâts. Les services hydrauliques sont également appelés à assurer un suivi rigoureux des ressources disponibles, notamment au niveau des barrages et des aménagements hydro-agricoles, pour mieux valoriser cette période de fortes précipitations.