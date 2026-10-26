Économie circulaire : l’Afrique prépare sa position pour la COP31

Le Togo assure désormais le leadership du Chapitre Afrique de l’Initiative Zéro Déchet. Il a lancé lundi à Kpalimé le Forum Territoires d’Afrique « Zéro Déchet », qui réunit plus de 300 participants autour de la gestion durable des déchets.

Élus locaux, parlementaires, chefs traditionnels, universitaires, bailleurs, entreprises, société civile, diplomates et jeunes participent aux travaux. Objectif : bâtir une position africaine commune sur la gestion des déchets, fondée sur l’économie circulaire, en vue de la COP31 prévue en novembre à Antalya, en Turquie.

Le forum doit permettre de partager les expériences et de faire émerger des solutions concrètes pour des villes plus propres, où les déchets sont réduits, réutilisés ou recyclés plutôt que simplement jetés.

La cérémonie d’ouverture était présidée par Dodzi Komla Kokoroko, le ministre de l’Environnement.