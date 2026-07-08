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En finir avec les caniveaux-poubelles

Face à la persistance des dépôts sauvages et aux risques d'inondation qu'ils aggravent, les pouvoirs publics lancent une campagne éco-citoyenne pour changer les comportements en matière de gestion des déchets.

Le civisme n'est pas une règle © republicoftogo.com

Face à la persistance des dépôts sauvages et aux risques d'inondation qu'ils aggravent, les pouvoirs publics lancent une campagne éco-citoyenne pour changer les comportements en matière de gestion des déchets.

Le message est simple : trier à la maison, jeter dans les poubelles, ne pas déverser les eaux usées dans les caniveaux. « Je trie les déchets à la maison pour les recycler ou les valoriser ».

La situation est préoccupante. Dans plusieurs quartiers de Lomé, les déchets sont jetés à même le sol, parfois à quelques mètres des poubelles. Les caniveaux, construits pour évacuer les eaux pluviales, servent de dépotoirs. En saison des pluies, le résultat est immédiat : les eaux ne s'écoulent plus et les quartiers sont inondés.

Ce que les entreprises de recyclage et les acteurs privés portaient jusqu'ici presque seuls entre maintenant dans une nouvelle phase : l'implication directe de l'État. L'objectif est de faire de la gestion responsable des déchets un réflexe collectif, pas une exception militante.

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