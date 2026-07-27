Engagements à moins polluer

Le groupe allemand Heidelberg Materials veut réduire son empreinte carbone dans l'industrie cimentière.

Numéro 2 mondial de la production et de la commercialisation de ciment, le groupe revoit à la baisse son objectif d'émissions de CO₂ par tonne de ciment produite, avec une nouvelle cible fixée à 400 kg de CO₂ par tonne à l'horizon 2030, contre 430 kg initialement prévus.

Cette révision traduit une volonté d'accélérer les efforts face à l'urgence climatique, explique Ebenezer Anim Somuah, directeur général de Cimtogo, filiale du groupe.

Le secteur cimentier reste régulièrement pointé du doigt pour ses fortes émissions de gaz à effet de serre, notamment liées à la production du clinker, composant principal du ciment.

Chez Cimtogo, la stratégie ne se limite pas au produit fini, à l'image du nouveau ciment Ecocim, moins consommateur de clinker. Elle agit aussi sur toute la chaîne de production, en particulier chez ScanTogo, société sœur implantée à Tabligbo, qui fournit le clinker à Cimtogo.